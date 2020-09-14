Плёс, Ивановская область, 14 сентября 2020, 11:22 — REGNUM Памятник великому русскому певцу Фёдору Шаляпину открылся в городе Плёс Ивановской области 13 сентября, сообщили в пресс-службе правительства области.
Памятник установили в центре Плёсской набережной на спуске с Торговой площади. Автор композиции — профессор, народный художник России, член президиума Российской Академии художеств Александр Рукавишников. Отметим, что работа над памятником велась три года — камень в основание монумента был заложен ещё в 2017 году.
Федор Иванович Шаляпин не раз отдыхал в Плёсе — в 1912−14 годах в Нерехтском уезде Костромской губернии (ныне территория деревни Шаляпино Приволжского района Ивановской области) по его заказу была построена дача.