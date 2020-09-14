Нью-Йорк, США, , 10:29 — REGNUM Популярный фантастический сериал «Роковой патруль» продлили на третий сезон. Об этом 13 сентября сообщил «Мир Фантастики».

При этом премьера третьего сезона состоится на новом сервисе — HBO Max. Ранее сериал выходил на DC Universe.

Напомним, «Роковой патруль» — это сериал, основанный на одноимённой серии комиксов от издательства DC. Премьера первого сезона состоялась в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдеры: Netflix снимает масштабную сцену второго сезона «Ведьмака»