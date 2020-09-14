Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило у яванских лангуров родился малыш. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Детёныш яванских лангуров Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

"Как и полагается детёнышам этого вида приматов, он ярко оранжевого цвета, — уточнили в пресс-службе зверинца. — Взрослея, яванские лангуры темнеют, лишь некоторые особи остаются рыжими».

Сотрудники зоопарка пока не осматривали малыша. Отмечается, что самка прижимает его к себе и никому не позволяет приближаться.