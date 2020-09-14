Пекин, , 05:01 — REGNUM Самая крупная сторожевая башня Великой Китайской стены открылся для посещения общественности после реставрации и ремонта инфраструктуры, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Сторожевая башня Цзюянь или «Башня девяти глаз» имеет девять смотровых отверстий на каждой из сторон. Она расположена в горах на высоте 1141 метр над уровнем моря в пекинском района Яньцин. Башня имеет квадратную форму и использовалась для дислокации военных и хранения стратегических грузов.

Точная дата строительства башни неизвестна, однако исторические записи утверждают, что она уже существовала во времена династии Мин (1368−1644).

«Цифра девять часто использовалась королевскими особами времен династии Мин, а в обычных зданиях это число быть использовано не могло. Однако, сторожевая башня имеет девять отверстий на каждой стороне, что говорит о ее величии», — заявил глава Китайской национальной академии Великой Китайской стены Чжао Чэнь.

Высота башни составляет 7,8 метра, а длина каждой стороны — 13 метров. Каждая сторона имеет дверь высотой 2 метра и шириной 1,2 метра.

Власти потратили около трех лет на восстановление реликвии и улучшение, превратив это место интереса в «экологическую демонстрационную зону» Великой Китайской стены, с прилегающим лесом, который занимает 94,6% площади, отведенной под башню, сообщил Чжао.