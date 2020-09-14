Пекин, , 04:53 — REGNUM Первый том «Китайской музыкальной энциклопедии» был завершен спустя четыре года составления и должен быть опубликован в 2021 году, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Более 60 тыс. записей, включая публикации в журналах и книгах о традиционной китайской музыке, было собрано для энциклопедии. В том числе составители энциклопедии отразили в энциклопедии 14 тем, включающих теорию, историю, обучение и исполнение китайской музыки.

Ожидается, что эта книга станет авторитетным справочником для академического и теоретического изучения китайской музыки в стране и за рубежом, сказал Ли Янь, генеральный директор China Publishing and Media Holdings Co., Лимитед.

Энциклопедия, совместно подготовленная китайской консерваторией музыки и народным музыкальным издательством, будет состоять всего из трех других томов.