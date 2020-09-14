Ухань, Китай, , 04:29 — REGNUM Целый ряд восстановленных бронзовых изделий китайского происхождения были выставлены на обозрение в рамках выставки культурных реликвий в Музее провинции Хубэй, расположенном в городе Ухань, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Набор из восьми изделий из бронзы с выгравированными на них китайскими иероглифами относится к временам поздней династии Западняа Чжоу (1046−771 до н.э.), а также Периоду весен и осеней (770−476 до н.э.), сообщил куратор музея Фан Цинь.

Бронзовые изделия были возвращены властями Китая из Японии в 2019 году, и они находятся в числе самых ценных наборов культурных реликвий, которые были успешно найдены и возвращены на родину с момента их нелегальной продажи на мировом рынке.

Реликвий, возможно, были извлечены из древних гробниц вдоль коридора Суйчжоу — Цзаоян и несут ценнейшую информацию о древнем государстве Цзэн, которое было основано на территории современного Хубэя.