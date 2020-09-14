Лос-Анджелес, США, , 02:31 — REGNUM Том Холланд рассказал о своих впечатлениях от съёмок будущего фильма по серии видеоигр Uncharted. Публикацию актёр разместил 13 сентября на своей странице в Instagram.

«Съемки идут так хорошо. Фильм нравится, (это — ИА REGNUM) все, о чем я мечтал», — сказал Холланд, добавив, что он является большим поклонником Uncharted и ему очень нравилось играть в эти игры.

https://www.instagram.com/tv/CFEm64hl_eL/

Напомним, Uncharted снимает режиссёр Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»). Компанию Холланду на съёмочной площадке составят такие известные актёры, как Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Ранее Уолберг, который долгое время был «привязан» к роли Нейтана Дрейка, сообщил, что в этой картине он сыграет Салли (Виктора Салливана).

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