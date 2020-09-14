Нью-Йорк, США, , 02:20 — REGNUM В сеть выложили информацию о съёмках масштабной сцены второго сезона сериала «Ведьмак». Об этом 13 сентября сообщил портал Redanian Intelligence.

По информации издания, которое считается источником достоверных инсайдерских новостей о проектах Netflix, недавно создатели шоу начали снимать сцену с участием нескольких ведьмаков.

Отмечается, что в этом эпизоде в кадре появятся Геральт (Генри Кавилл), Цирилла (Фрейя Аллан), Весемир, Ламберт, Эскель, Койон и множество других персонажей, хорошо знакомых поклонникам серии романов Анджея Сапковского. Пока нет информации о том, с кем именно по сюжету будут сражаться эти герои.

Ожидается, что премьера второго сезона «Ведьмака» состоится на Netflix в начале 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис выпустил серию документальных фильмов о создании шоу.

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