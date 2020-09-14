Лос-Анджелес, США, , 02:02 — REGNUM В производстве Disney находится проект, посвящённый приключениям молодого Мейса Винду, которого в фильмах «Звёздные войны» сыграл актёр Сэмюэл Л. Джексон. Об этом 13 сентября сообщил портал Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Даниэля Рихтмана (@DanielRPK).

Пока нет информации о том, какой актёр сыграет молодую версию джедая. Однако инсайдер сообщил, что Сэмюэл Л. Джексон может появиться в некоторых сценах. Стоит отметить, что пока также нет сведений о том, что будет представлять собой проект — фильм или же сериал.

Предполагается, что в картине «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» была показана смерть Мейса Винду от руки императора Палпатина. Однако многие фанаты «Звёздных войн» считают, что у героя получилось выжить. Сам Сэмюэл Л. Джексон ранее говорил, что хотел бы ещё раз сыграть этого персонажа.

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