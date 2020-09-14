Лос-Анджелес, США, , 01:21 — REGNUM Стало известно, когда состоится премьера музыкального ЛГБТ-фильма «Выпускной» (The Prom), который снимает режиссёр и продюсер Райан Мёрфи. Об этом кинематографист сообщил 13 сентября на своей странице в Instagram.

В основу картины лёг одноимённый бродвейский мюзикл Боба Мартина и Чеда Бегелина. Стоит отметить, что в этом проекте приняли участие такие известные фигуры, как Мерил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден. Премьера «Выпускного» состоится 11 декабря 2020 года на Netflix.

Съёмки «Выпускного» были возобновлены в августе 2020 года, проект был поставлен «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Стоит отметить, что сюжет мюзикла имеет ЛГБТ-направленность, он расскажет о девушке-подростке Эмме, которой запретили пригласить на школьный выпускной свою партнёршу.