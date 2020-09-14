Лос-Анджелес, США, , 00:47 — REGNUM Сумма общемировых сборов картины Кристофера Нолана «Довод» перешагнула отметку в $207 млн. Об этом 13 сентября сообщил портал Box Office Mojo.

При этом со дня премьеры «Довод» смог собрать в США лишь $29,5 млн. Издание отмечает, что в стране пока открылись лишь от 65% до 75% кинотеатров, а кинозалы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, которые являются основными внутренними кинорынками, до сих пор не возобновили работу.

Ранее инсайдеры сообщили, что Warner Bros. решила больше не предоставлять информацию о кассовых сборах «Довода», чтобы не давать преимущество конкурентам, которые могут использовать её для корректировки стратегии дистрибуции своих фильмов.

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