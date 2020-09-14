Лос-Анджелес, США, , 00:05 — REGNUM В сеть выложили концепт-арт, на котором показаны персонажи киновселенной Marvel Железный Человек (Роберт Дауни-младший) и Танос. Изображение было опубликовано 13 сентября на портале Screen Rant.

На постере в художественной манере показан момент из фильма «Мстители: финал», в который Тони Старк использует Перчатку Бесконечности, после чего суперзлодей Танос превращается в пыль. Автором концепт-арта является художник и дизайнер abgrafix.

https://www.instagram.com/p/CE_-G_eAWnU/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роберт Дауни-младший заявил: он не планирует возвращаться в киновселенную Marvel. Актёр отметил, что это уже перевёрнутая страница его жизни, и что он принял это решение из-за того, что хочет больше времени проводить со своей семьёй.

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