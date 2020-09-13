Лос-Анджелес, США, , 23:42 — REGNUM Поклонники стали защищать Криса Эванса после того, как в сеть «утекла» фотография, на которой, как предполагается, актёр был запечатлён в обнаженном виде. 13 сентября они разместили множество подобных публикаций в соцсетях.

«Пожалуйста, будьте добры к Крису Эвансу. Он тоже человек и заслуживает уважения», — написала пользовательница Twitter 8Cooltiffy89.

https://twitter.com/8Cooltiffy89/status/1304932242779705344

«Ему нужна помощь от фэндома, мы его семья. Он хороший парень», — отметила AngelaNallely4.

https://twitter.com/AngelaNallely4/status/1304917086511087616

«Крис Эванс — джентельмен», — лаконично прокомментировала происходящее LadyLokiEvans.

https://twitter.com/LadyLokiEvans/status/1304932333565472768

Страница chris evans archive в свою очередь опубликовала коллаж, созданный из фотографий актёра с его собакой, таким образом предложив фанатам «очистить» их ленту новостей.

https://twitter.com/cevansarchive/status/1304884487289933824

Стоит отметить: подобная реакция поклонников последовала после того, как многие пользователи соцсетей стали размещать на своих страницах издевательские коллажи и комментарии по поводу «голого» фото Криса Эванса. Актёр случайно выложил фото со смартфона в сеть, когда играл с фанатами в игру. На снимкене было видно лица человека, однако пользователи сделали определённые выводы.

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