Лос-Анджелес, США, , 23:08 — REGNUM Студия Marvel может начать вести переговоры с Чарли Коксом по поводу роли «Сорвиголовы» в декабре 2020 года. Об этом 13 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Майка Саттона.

Саттон пояснил, что в этом месяце закончит действовать текущий контракт актёра. По его словам, глава Marvel Кевин Файги был впечатлён игрой Кокса и не хочет брать кого-то другого на роль Сорвиголовы. Кроме того, ожидается, что этот супергерой станет первым персонажем из сериалов Netflix, который появится в киновселенной Marvel.

Стоит отметить, что в мае 2020 года Чарли Кокс сказал: он считает, что Marvel найдёт ему замену на роль Сорвиголовы, и не особо верит в то, что компания позволит ему вновь сыграть этого персонажа. Позже источники We Got This Covered сообщили, что если Кокс откажется от этой роли, то студия попытается предложить её Джейсону Стейтему.

Читайте ранее в этом сюжете: Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем