Лос-Анджелес, США, , 21:57 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги выразил заинтересованность в привлечении Роберта Паттинсона к его проекту фильма по «Звёздным войнам». Об этом 13 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает: считается, что Файги является поклоником идеи о том, что актёр «Сумерек» способен ярко проявить себя в ролях, которые, как может показаться некоторым зрителям, не вполне соответствуют его амплуа. Источники портала сообщили, что продюсер видит в нём идеального кандидата для участия в новом проекте по «Звёздным войнам».

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года Кевин Файги заявил: он не верит в то, что у аудитории существует «усталость» от «Звёздных войн». Тогда же он сказал, что ему нравится мир этой вселенной, а также идея исследования её новых мест и персонажей.

