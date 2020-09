Лос-Анджелес, США, , 21:41 — REGNUM Кинокомпания Paramount хочет дать Уиллу Смиту роль капитана звёздного флота в одном из будущих проектов по франшизе «Звёздный путь». Об этом 13 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что эта информация поступила от надёжных источников, которые ранее сообщали правдивые сведения о фильмах этой серии. К сожалению, пока нет информации о том, в каком именно проекте может поучаствовать Смит.

Ранее Крис Пайн сказал, что он готов вновь сыграть капитана Джеймса Кирка в будущем фильме «Звёздный путь». Актёр сообщил, что сейчас в Paramount проводится реструктуризация и выразил надежду, что когда она закончится, он сможет вернуться к роли.

