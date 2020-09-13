Москва, , 20:21 — REGNUM Более 1 млн человек посетили кинотеатры в России с 10 по 13 сентября. Об этом сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Согласно данным статистики, стало известно, что самым популярным фильмом у российских зрителей стал фильм Кристофера Нолана «Довод». Кроме того, большое количество посетителей предпочли посмотреть картину «Мулан».

На данный момент, в связи с пандемией коронавируса на территории России возобновили свою работу только 68% кинозалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября в Санкт-Петербурге свою работу возобновляют кинотеатры. Это стало возможным после частичного снятия ограничений против распространения новой коронавирусной инфекции.