Балашиха, Московская область, , 19:49 — REGNUM Фестиваль «Пространство танца» стартовал в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в сообществе мероприятия 13 сентября в соцсети «Вконтакте».

Начало мероприятия сопровождалось мастер-классом от танцевальных экспертов. Параллельно с этим происходила регистрация участников мероприятия.

В полдень на главной сцене состоялся старт номинации Dance show, а на другой площадке молодые танцоры участвовали в номинации по брейк дэнсу.

Кроме того, на территории фестиваля было возведено два шатра, в которых соревновались участники в Хип-Хоп дисциплине. После отбора, всех участников ждёт зрелище в виде баттла на главной сцене, где «схлистнутся» танцоры во всех номинациях.

Финалом мероприятия станет выступление популярного артиста NILETTO из Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября V Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» в Уфе завершился красочным салютом. Данное мероприятие стартовало 6 сентября. Организаторы поставили перед собой цель повысить популярность традиционных видов творчества многонационального народа России.