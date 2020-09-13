Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Информацию о кассовых сборах фильма Кристофера Нолана «Довод» отказалась предоставлять студия Warner Bros., 13 сентября сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

По информации журналистов издания, к такому решению в студии пришли из-за конкурирующих компаний, которые могли иметь статистику по сборам. Это позволяло им корректировать свои планы и графики в зависимости от успеха картин Warner Bros.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса все еще остается сложной ситуация с показами новых картин в кинотеатрах.

Глядя на негативную динамику, в студии пришли к выводу, что стоит сократить предоставление актуальной информации по сборам и называть конкретные цифры только по воскресеньям. Тем самым, в компании надеются лишить конкурентов возможности для маневров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября появились прогнозы, согласно которым фильм «Довод» сможет собрать во вторую неделю проката на домашнем кинорынке лишь $10 млн. Эксперты считают, что итоговая сумма не превысит $30 млн.