Сочи, Краснодарский край, , 17:41 — REGNUM Конкурсную программу 31-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи открыл комедийный фильм «Хандра» Алексея Камынина. Об этом 12 сентября передает ТАСС.

В данной ленте сыграли Михаил Тройник, Иван Янковский, Данила Якушев, Тимофей Трибунцев, Анна Чиповская, Валерий Гаркалин и Юлия Ауг. Картина выйдет в российский прокат в октябре 2020 года.

Сюжет фильма повествует о друзьях, которые решили вместе снять квартиру в центре Москвы. В результате герои сталкиваются с рядом трудностей.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» открыл свои двери 11 сентября в Сочи. Конкурсная программа продлится до 18 сентября.

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