Тверь, , 17:37 — REGNUM Экскурсия в рамках арт-вечера «Живопись счастья», посвященная французскому импрессионисту Пьеру Огюсту Ренуару, пройдет на территории Тверского музейно-выставочного центра. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Гости мероприятия смогут ознакомится не только с работами великого художника, но и узнать историю создания его картин, а также более тесно познакомится с личностью самого автора.

Экскурсия завершится форматом лекции, где посетителям расскажут об особенностях, заключающихся в работах мастера. На мероприятии будут представлены оцифрованные копии работ Ренуара с мельчайшими подробностями подлинников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что в Москве 3 октября состоится выставка молодых представителей дизайна. Мероприятие получило название «Futurum Moscow» и позволит ознакомиться с работами от начинающих дизайнеров.