Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Предложение в $50 млн поступило к актеру Хоакину Фениксу за участие в продолжении фильма «Джокер» от студии Warner Bros. Об этом 12 сентября сообщает портал Mirror.

«Они хотят заставить Хоакина принять условия — и это, безусловно, будет самая большая зарплата в его карьере», — заявил источник портала.

По информации журналистов, Феникс изначально был негативно настроен к идее с продолжением. Но в последнее время его мнение изменилось.

На данный момент производство новой части находится на стадии написания сценария. Более того, в планах студии находится еще одно продолжение «Джокера». Если актер согласится с условиями, то, согласно планам, первое продолжение увидит свет в 2022 году, а следующее в 2024.

Напомним, что фильм «Джокер» вышел на экраны в 2019 году, а исполнитель главной роли в этой картине актер Хоакин Феникс получил награду кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль.