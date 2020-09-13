Псков, , 16:49 — REGNUM Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на территории Псковской области в 2021 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников 13 сентября в Instagram.

«Будем планировать проведение фестиваля на 2021 год», — написал губернатор.

Ведерников напомнил, что «Западные ворота» уже проходили на территории области в 2019 году. По его словам, проект получил множество положительных отзывов, как от участников, так и от гостей мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был удостоен специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.