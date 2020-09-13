Кагосима, Япония, , 17:01 — REGNUM Японская компания Kamimura Shoten из города Кагосима, занимающаяся пошивом шелковых кимоно, начала производство эксклюзивных масок из дорогой ткани. Об этом 13 сентября рассказывает газета Mainichi.

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В связи с резким сокращением продаж кимоно из-за пандемии, в компании было принято решение производить более актуальный товар. Маски делают из Осима Цумуги — уникальной разновидности шёлка, из которой на протяжении веков традиционно шьют кимоно.

Директор компании Кэнтиро Камимура уверен в том, что это привлечёт ещё больше людей к товарам из Осима Цумуги.

С 20 июля компания ежедневно публикует в своём Instagram фотографии масок с различными узорами. В сентябре начинается старт продаж, маски можно будет купить по цене от $28 до $92 за штуку.