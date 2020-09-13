Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM На Камчатке перед моряками-подводниками и морскими пехотинцами Тихоокеанского флота (ТОФ) выступил концертный ансамбль морских пехотинцев Балтийского флота «Чёрные береты». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

На концертах известного творческого коллектива из Балтийска, которые прошли в городе подводников ТОФ Вилючинске и в клубе соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском при полных залах, кроме военнослужащих также присутствовали члены их семей и гражданский персонал.

Несколько лет назад ансамбль «Чёрные береты», в состав которого входят военнослужащие морской пехоты (в том числе — ветераны боевых действий), уже выступал на Камчатке. В этот приезд дальневосточники помимо старых хитов услышали и новые песни авторского коллектива.

После посещения Камчатки ансамбль с Балтики выступит с концертами в частях Восточного военного округа в Бурятии.