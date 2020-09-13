Токио, , 09:57 — REGNUM Японский режиссёр Киёси Куросава 12 сентября получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском международном кинофестивале, став первым японским режиссером, получившим эту награду за последние 17 лет.

Режиссёр Киёси Куросава получил «Серебряного льва» за картину «Жена шпиона». Фильм рассказывает о жизни японской пары перед началом Второй мировой войны. Мужчина узнаёт государственную тайну и пытается раскрыть ее, а его жена заботится об их безопасности.

Актриса Кейт Бланшетт, возглавлявшая жюри, заявила на пресс-конференции, чтовыбор Куросавы «неоспорим в этой окончательной оценке».

Режиссёр Куросава заработал себе мировую известность хоррор-триллером 1997 года «Исцеление». Он также был лауреатом Каннского кинофестиваля.

Киёси Куросава отказался от поездки в Италию на кинофестиваль и произнёс свою речь в видеообращении. 65-летний режиссёр поблагодарил членов жюри и сказал, что не ожидал, что получит такую награду в своём возрасте.