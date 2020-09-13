Венеция, Италия, , 04:55 — REGNUM Торжественная церемония награждения победителей международного Венецианского кинофестиваля состоялась в Италии. Трансляция мероприятия 12 сентября велась на сайте фестиваля.

Венецианский кинофестиваль стал первым международным мероприятием в мире кинематографа после открытия границ и снятия ряда ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19. Всего в основном конкурсе на суд жюри были представлены 18 фильмов.

Главную награду кинофестиваля, «Золотого льва Святого Марка», получил фильм «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао с актрисой Фрэнсис Макдормэнд в главной роли. «Серебряного льва Святого Марка» получила киноработа «Новый порядок» режиссёра Мишеля Франко. «Серебряный лев Святого Марка» за лучшую режиссуру был вручён картине «Жена шпиона» режиссёра Киеси Куросава.

Лучшим исполнителем мужской роли был назван итальянский актёр Пьерфранческо Фавино за работу в кинофильме «Отец наш» (Padrenostro) режиссёра Клаудио Ноче. Приз за лучшую женскую роль получила британская актриса Ванесса Керби за кинодраму режиссёра Корнеля Мундруцо «Части женщины» (Pieces of a Woman).

Награду за лучший сценарий получил кинофильм «Ученик», его представил режиссёр Чайтанья Тамхан. Премию лучшему молодому актеру имени Марчелло Мастроянни получил Рухолл Замани за работу в кинофильме «Солнечные дети» режиссёра Маджида Маджиди. Два почётных «Золотых льва» были вручены вручены британской актрисе Тильде Суинтон и актрисе из Гонконга Энн Хуэй.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вручении специального приза жюри Венецианского кинофестиваля российскому кинорежиссёру Андрею Кончаловскому.

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