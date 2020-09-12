Рим, , 21:51 — REGNUM Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале. Трансляция церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.

Российский режиссер со сцены поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла в картине главную роль, а также «друга и продюсера Алишера Усманова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кончаловский сообщил, что фильм рассказывает о трагических событиях лета 1962 года, которые произошли в Ростовской области, в Новочеркасске, когда военные расстреляли толпу бастующих рабочих.

По мнению режиссера, создание фильмов о 60−70−80 годах XX века необходимо для восстановления и понимания исторической достоверности, так как в последнее время чаще снимаются ленты, в которых тот период выглядит фальшиво и надуманно.