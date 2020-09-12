Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM «Премия Кандинского» пройдет на территории Нижнего Новгорода в 2021 году. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин 12 сентября в ходе пленарного заседания на фестивале «Российская креативная неделя — 2020».

«Это станет важной частью празднования 800-летия города», — заявил губернатор.

По словам Никитина, решение о проведении мероприятия уже принято. Премия состоится в 2021 году.

Напомним, «Премия Кандинского» появилась на свет в 2007 году. Целью структуры стало продвижение и развитие современного российского искусства, как внутри России, так и за ее пределами.