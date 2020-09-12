Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Прокат новой версии ужастика «Кэндимен» перенесла на 2021 год студия Universal. Об этом 12 сентября сообщает The Hollywood Reporter.

Изначально планировалось выпустить фильм 16 октября 2020 года, но, судя по всему, данная лента стала очередной «жертвой коронавируса». В связи с нарушением работы кинобизнеса по всему миру, вероятно, релиз данной картины было решено отложить.

Сюжет фильма крутится вокруг художника и его подруги, которые узнают легенду о загадочном Кэндимене. Героев увлекает данная история, и они решают разузнать ее подробности.

Напомним, 11 сентября газета The Wall Street Journal поделилась информацией от инсайдера о решении Warner Bros. отложить выпуск фильма «Чудо-женщина 1984». Согласно данным источника, причиной послужили ограничения из-за пандемии.