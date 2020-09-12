Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Автомобиль Chevrolet Impala 1967 года достался исполнителю роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсену Эклзу. Об этом 12 сентября сообщает издание Dni24.

Речь идет о легендарном автомобиле, который был незаменимой частью реквизита в сериале. Культовая машина стала самостоятельным участником сюжета и полюбилась многим фанатам фильма.

Эклз признался, что долгое время просил руководство проекта отдать ему Impala, но постоянно получал отказ. По случаю того, что 15-й по счету сезон сериала стал последним, продюсеры решили отблагодарить актера и подарили ему заветную машину.

Напомним, первый сезон сериала «Сверхъестественное» вышел в 2005 году. Сюжет ленты повествует о двух братьях, которые сражаются с различными видами потусторонних существ.

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