Москва, , 16:42 — REGNUM Академия анимационного искусства имени Федора Хитрука будет зарегистрирована в течение полутора месяцев. Об этом сообщил основатель академии режиссер Андрей Хржановский 12 сентября ТАСС.

«Это может произойти где-то через три недели или месяц-полтора», — заявил Хржановский.

Идею создания такой структуры поддержали мультипликаторы Юрий Норштейн, Константин Бронзит и Оксана Черкасова. По мнению мэтров мультипликации, коммерческая анимация является катастрофой. Отечественные специалисты выступили за развитие анимации как искусства.

Напомним, легендарный советский мультипликатор Фёдор Хитрук за годы своей деятельности изготовил более 200 анимационных фильмов. Среди самых известных числятся: «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм» и «Каникулы Бонифация». Хитрука не стало 3 декабря 2012 года.