Уфа, , 16:28 — REGNUM Праздничным салютом завершится V Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» в Уфе, 12 сентября сообщает портал «ГлавУфа».

Второй день красочного и громкого мероприятия на территории Уфы завершится 12 сентября. Финальным аккордом фестиваля, согласно плану, должен будет стать праздничный салют. Фейерверк запланирован на 22:10 по местному времени.

За время мероприятия, посвященного творчеству многонационального народа России, посетители могли стать свидетелями выступления различных популярных артистов. Среди них: Пелагея, «Бурановские бабушки», Олег Газманов и другие.

Напомним, 6 сентября состоялось открытие всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Ростове-на-Дону. В честь данного события, президент России Владимир Путин направил участникам мероприятия своё приветствие.