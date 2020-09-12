Красноярск, , 12:16 — REGNUM Знаменитый архитектор, почётный житель Красноярска Арэг Демирханов на 89-м году жизни скончался в больнице после продолжительной болезни. Об этом в социальных сетях сообщают родственники, друзья и коллеги архитектора, практически все региональные СМИ.

Арэг Саркисович Демирханов родился в Новосибирске и там же окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Но вся его жизнь и творчество оказались связаны с Красноярском, куда он приехал по распределению. Он является автором многих знаковых красноярских архитектурных объектов и ансамблей, в числе которых — Большой концертный зал (БКЗ) и музейный центр на Стрелке, театры кукол и музыкальной комедии, Театральная площадь, гостиница «Красноярск», здания мэрии, Енисейского речного пароходства и многие другие.

В последние годы Арэг Саркисович тяжело болел. 7 сентября у него подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией и двухсторонняя пневмония.

О месте и времени прощания с Демирхановым пока не сообщается.