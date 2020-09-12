Тегеран, , 11:56 — REGNUM 11 сентября в китайском городе Гуандун при непосредственном участии Ирана открылась Международная выставка индустрии туризма 2020 (China International Tourism Industry Expo). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным консульства Ирана в Гуандуне, в трехдневном мероприятии, охватывающем площадь в тридцать тысяч квадратных метров, принимают участие более 1000 компаний из 40 стран мира, в том числе государств региона. Выставка является одним из самых значимых событий в Китае в период распространения коронавирусной инфекции.

Иранский павильон на выставке демонстрирует примеры разнообразных древнейших ремесел страны и предлагает посетителям посетить важнейшие туристические центры, имеющие давнюю историю.

Китай является одним из самых значимых «покровителей туризма» в мире. В 2019 году около 150 миллионов китайских граждан направились за пределы страны, при этом правительство ожидает, что эта цифра составит 178 миллионов в 2022 году, если ситуация в мире нормализуется после победы над пандемией COVID-19.