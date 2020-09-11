Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В сеть выложили музыкальную сцену из фильма «Билл и Тед снова в деле» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером. Ролик был опубликован 11 сентября на странице компании Fandango.

Премьера картины в России состоялась 27 августа 2020 года. Сейчас она имеет оценку 81% на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes. Стоит отметить, что в ролике, который опубликовал Fandango, показаны первые шесть минут фильма.

https://twitter.com/Fandango/status/1304419429086892032

«Билл и Тед снова в деле» снял режиссёр Дин Паризо. Стоит отметить, что второй фильм франшизы «Ужасное путешествие Билла и Теда» вышел на большие экраны более 29 лет назад — 19 июля 1991 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Критики и зрители разошлись в оценке хоррор-комедии «Няня: Королева убийц»