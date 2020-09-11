Нью-Йорк, США, , 23:48 — REGNUM Игра актёра Кунала Найара, которого зрители знают по комедийному сериалу «Теория большого взрыва», поразила коллег по сериалу «Преступник». Об этом 11 сентября сообщил портал DigitalSpy.

Во втором сезоне шоу Найар исполнит роль хладнокровного убийцы Сандипа Сингха, который пытается заключить сделку со следствием. Партнёры актёра по проекту отметили, что их удивила его игра.

В частности, Роченда Сандалл, исполняющая роль сотрудника полиции Ванессы Уоррен, назвала персонажа Найра «холодным» и «психотическим». Она добавила, что видела: актёр буквально «наслаждается каждым мгновением».

«Когда он пришел и сделал свою работу, я подумал: «Ого, этот парень невероятный», — сказал Шубхам Сараф, исполняющуй роль констебля Кайла Пети.

Сериал «Преступник» (Criminal: UK) потоковый сервис Netflix показывает с 20 сентября 2019 года. Второй сезон шоу будет выложен на сайте компании 16 сентября 2020.

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