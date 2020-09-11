Лос-Анджелес, США, , 22:21 — REGNUM Крис Хемсворт дал понять, что будущий фильм «Тор: Любовь и гром» не станет его последним кинокомиксом Marvel. Интервью с ним было опубликовано 11сентября в журнале Elle Man.

Крис Хемсворт Gage Skidmore

«Вы с ума сошли ?! Я не собираюсь на пенсию. Тор слишком молод для этого. Ему всего 1500 лет!» — пошутил Хемсворт. Он сказал, что «Тор: Любовь и гром» — это «точно не тот фильм», после съёмок которого он попрощается с франшизой.

«По крайней мере, я на это надеюсь», — добавил актёр.

Ранее СМИ сообщили, что в начале сентября 2020 года Натали Портман прилетела в Австралию. Журналисты предположили, что актриса будет участвовать в съёмках фильма «Тор: Любовь и гром», которые пройдут в этой стране.

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