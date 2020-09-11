Париж, , 21:45 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло поддержала петицию по переносу останков французских поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена в Пантеон (Париж), но родственники Рембо высказались против. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает Le Figaro.

Гюстав Курбе. Портрет Поля Верлена. 1866

Петиция была подана еще в июле группой интеллектуальных деятелей Франции и вызвала одобрение со стороны министра культуры Розлин Башло. «Было бы справедливо почтить их память сегодня, поместив их останки в Пантеон рядом с такими великими литературными деятелями, как Вольтер, Руссо, Дюма, Гюго и Мальро», — заявила она.

Однако двоюродная правнучка Рембо — Жаклин Тессье-Рембо — и ассоциация «Друзья Рембо» выступили против петиции. «Рембо не начал свою жизнь вместе с Верленом и не закончил ее вместе с ним. Это всего лишь несколько лет его юности», — пояснила дальняя родственница поэта.

«Рембо родился в Шарлевиле, его могила находится в Шарлевиле, рядом с другими членами семьи», — добавила она.