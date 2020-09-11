Лос-Анджелес, США, , 20:53 — REGNUM Известный художник и дизайнер BossLogic выложил в сеть «постер» «Форсажа 9», на котором он отразил космическую тему фильма. Изображение было опубликовано 11 сентября на его Twitter-странице.

Стоит отметить, что ранее актриса Мишель Родригес подтвердила информацию о том, что в новой картине главные герои отправятся в космос. В июле 2020 года на это впервые намекнул рэпер Лудакрис (Кристофер Брайан Бриджес),

https://twitter.com/Bosslogic/status/1304405819442647040

Напомним, в марте 2020 года кинокомпания Universal решила отложить премьеру «Форсажа 9» на год. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны 1 апреля 2021 года.

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