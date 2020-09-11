Пекин, , 20:41 — REGNUM Фильм «Мулан» компании Disney может не очень успешно выступить в прокате Китая. Об этом 11 сентября сообщил портал Comicbook.

По некоторым оценкам, за время показа в кинотеатрах страны картина может собрать около $43 млн. Прогнозы появились на фоне того, что сумма кассовых сборов фильма «Довод» Кристофера Нолана уже составила $42,2 млн.

По данным китайской компании Maoyan, специализирующейся на продаже билетов, на текущий момент «Мулан» собрала в стране $6 млн, что составляет около 45% от общей суммы сборов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что платные показы «Мулан» на сайте потокового сервиса Disney Plus принесли компании доход в размере $33 млн. Мировая премьера фильма состоялась 4 сентября 2020 года.

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