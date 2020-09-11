Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM Netflix выложил в сеть хронологию первых двух сезонов сериала «Академия Амбрела». Изображение было опубликовано 10 сентября на Twitter-странице компании.

Таким образом потоковый сервис решил помочь разобраться в ней тем зрителям, у которых остались вопросы после просмотра второго сезона шоу. На схеме синий цвет означает основную временную шкалу, а жёлтый показывает, как «прыгал» во времени Пятый (Эйдан Галлахер).

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1303827412677926912

Второй сезон сериала «Академия Амбрела» Netflix выложил на своём сайте 31 июля 2020 года. В основу шоу легла одноимённая серия комиксов Габриэля Ба и Джерарда Уэя.

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