Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM Киану Ривз может исполнить одну из главных ролей в будущих фильмах франшизы «Миссия невыполнима». Об этом 11 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Киану Ривз (сс) Mark Dunne

Издание написало, что сведения ему передали те же источники, которые ранее сообщили правдивую информацию о проектах «Форсаж 9» и «Крик 5». На данный момент не известно, героя или злодея сыграет Ривз. Отмечается, что идея о привлечении актера к франшизе возникла у руководства Paramount.

Ранее в сеть выложили видео, в котором показано, как во время съёмок «Миссия невыполнима 7» Том Круз выполняет опасный трюк на мотоцикле. Сейчас съёмочный этап проекта проходит в Великобритании.

