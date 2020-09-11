Лос-Анджелес, США, , 18:35 — REGNUM Дженсен Эклс попрощался с проектом сериала «Сверхъестественное», в котором он участвовал более 15 лет. Публикацию актёр разместил 11 сентября на своей странице в Instagram.

Дженсен Эклс Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США

«Сегодня последний день 15-летнего путешествия. Того, которое навсегда изменило мою жизнь», — написал Эклс.

В посте он разместил несколько фотографий со съёмок шоу, на одной из которых запечатлён его партнёр Джаред Падалеки, исполнивший роль Сэма Винчестера. С момента публикации пост Эклса собрал около 1,5 млн лайков.

https://www.instagram.com/p/CE-PQe3AluD/

Дженсен Эклс сыграл в «Сверхъестественном» Дина Винчестера. Первую серию шоу телеканал The WB показал 13 сентября 2005 года, позже сериал стал выходить в эфир канала The CW.

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