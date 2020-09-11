Лос-Анджелес, США, , 17:46 — REGNUM Опубликован первый трейлер научно-фантастической комедии «Спасайтесь» (Save Yourselves!). Ролик был выложен 10 сентября на YouTube-канале кинокомпании Bleecker Street.

Главные роли в картине исполнили Джон Пол Рейнольдс («В поиске», «Очень странные дела») и Сунита Мани («Мистер Робот»). Они сыграли молодую пару, которая решила отдохнуть от цивилизации в отдалённом загородном доме, при этом отключив телефоны. В какой-то момент герои понимают, что Земля столкнулась с вторжением пришельцев.

В качестве режиссёров проекта выступили Алекс Хастон Фишер и Элеанор Уилсон. Премьера «Спасайтесь!» в США запланирована на 2 октября 2020 года.

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