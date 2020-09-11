Лос-Анджелес, США, , 14:55 — REGNUM Мишель Родригез подтвердила, что в фильме «Форсаж 9» главные герои отправятся в космос, игнорируя законы физики. Об этом 10 сентября сообщило издание Collider.

Ранее на это намекал рэпер Лудакрис, а Родригез лишь подтвердила информацию. Она также отметила, что её героиня не отправится в космос.

Напомним, премьера «Форсажа 9» ожидается 2 апреля 2021 года. Изначально картина должна была выйти в 2020 году, но дата изменилась из-за пандемии коронавируса.

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