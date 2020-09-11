Лондон, , 14:48 — REGNUM Выход следующего сезона научно-фантастического сериала «Доктор Кто» могут отложить до 2022 года. Об этом 10 сентября сообщил портал Mirror.

Инсайдеры сообщают, что съёмочное время увеличится вдвое из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, BBC пока официально не подтвердила эта информацию.

Напомним, главную роль в сериале «Доктор Кто» в разных сезонах играют разные актёры, что обусловлено инопланетным происхождением персонажа. Сейчас (в 11 и 12 сезонах) эту роль исполняет актриса Джоди Уиттакер.

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