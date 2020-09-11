Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В Чувашии в одной школе у двоих детей подтверждён коронавирус: выяснилось, что они вместе с родителями отдыхали в Турции. В результате на дистанционное обучение ушли два класса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Заразились коронавирусом двое учеников школы в Новочебоксарске, пишет «Советская Чувашия». В преддверии учебного года дети ездили отдыхать с родителями в Турцию, и после возвращения все сдали тесты на коронавирус, но взрослые решили не дожидаться результатов и отправить ребят учиться.

В результате очное обучение приостановлено в двух классах, которые перешли на дистанционное обучение. В школе проведена дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Чувашии отмечали, что доля детского населения среди общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 10−12%, но при этом дети, как правило, переносят инфекцию в «лёгкой форме, либо являются переносчиками».

Напомним, в Чувашии почти 26% жителей, которые за последнюю неделю вернулись из-за рубежа, не сдали тесты на коронавирус. Такими гражданами займутся мобильные группы совместно с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Отпуск за рубежом: 700 туристов из Чувашии не сдали тесты на коронавирус