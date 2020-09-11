Москва, , 12:04 — REGNUM Свои поздравления народному художнику СССР Алексею Ткачеву, в связи с 95-летним юбилеем последнего, направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 11 сентября обнародован на сайте российского правительства.

«Многие годы вы создаете уникальные живописные полотна, искусно отображаете самобытность русской деревни, красоту природы. Ваши работы пронизаны любовью к родному краю, к людям», — говорится в поздравлении.

Также в телеграмме отмечается, что теме Великой Отечественной войны художник уделяет в своем творчестве особое место и каждая его картины — это живописный документ эпохи, который правдиво повествует о мужестве солдат-героев, а также о тяжелых испытаниях военного поколения.

Напомним, художник Алексей Ткачев родился 11 сентября 1925 года в деревне Чучуновка Брянской области. Он является заслуженным деятелем искусств РСФСР и обладателем звания «Народный художник СССР», а также художественным руководителем творческой мастерской в Академии художеств РФ. Кроме того, Ткачев удостоен орденов «Дружба народов», «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.