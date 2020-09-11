Челябинск, , 11:39 — REGNUM Выставка художника Константина Фокина (род. 1940) «Вечности заложник… У времени в плену» открылась в Зале имени архитектора Евгения Александрова в Челябинске 10 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не спи, художник...» Ирина Юрина © ИА REGNUM

В представленных работах, созданных с 1958 года по настоящее время, отражен творческий путь художника. Уроженец Красноярска, Фокин живет и работает в Челябинске с 1971 года.

«Я — блудный сын Рембрандта», — называет себя Константин Фокин.

Константин Фокин Ирина Юрина © ИА REGNUM

Сюжеты голландского мастера не раз встречаются в его работах. Часто в них отражены значимые события отечественной истории, такие масштабные фигуры как Емельян Пугачёв или Степан Разин. Их образы, по словам художника, пережиты, выстраданы.

«Степана Разина когда я делал, мне снилось… Я делал два года сам холст, и он мне достался очень тяжело», — отметил художник.

Открытие выставки Константина Фокина в Зале имени Александрова Ирина Юрина © ИА REGNUM

На выставке представлены работы, созданные в 1958 — 2020 годах Ирина Юрина © ИА REGNUM

Рембрандт — один из любимых художников Фокина Ирина Юрина © ИА REGNUM

Среди творческих замыслов Фокина — крупное, четыре на шесть метров полотно, посвящённое Октябрьской революции 1917 года, названное им «Рождение нового мира». Уже пришло время переосмыслить то важнейшее событие, и это обязательно произойдёт, уверен художник.

Константин Фокин окончил Свердловское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Его называют несомненным лидером челябинской творческой среды в 1970-х годах, центральной фигурой художественного мира Южного Урала.